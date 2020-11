Abiy fastholder at opprørerne vil bli knust

utenriks

Det internasjonale presset mot fjorårets fredsprisvinner øker, men Abiy Ahmed bøyer ikke av.

– Verdenssamfunnet må avstå fra uvelkommen og ulovlig innblanding, het det i en kunngjøring fra den etiopiske statsministeren onsdag morgen.

Søndag ga Abiy opprørerne i Tigray-provinsen frist på 72 timer til å overgi seg, noe TPLFs ledere hittil har nektet å gjøre.

Onsdag omringet stridsvogner fra regjeringsstyrkene regionhovedstaden Mekele i Tigray, en by med rundt en halv million innbyggere, som de truer med å innta.

Abiy har bedt Mekeles innbyggere om å holde avstand til TPLF og deres ledere, og truer med et nådeløst angrep.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, advarer mot følgene.

– Den ytterst aggressive retorikken på begge sider når det gjelder kampen om Mekele, er farlig provoserende, og risikoen er stor for at allerede sårbare og redde sivile, blir utsatt for stor fare, sa hun tirsdag.

Det at Tigray-ledere angivelig skjuler seg blant sivile, gir ikke den etiopiske stat rett til å bruke artilleri i tett befolkede områder, slo Bachelet fast.

