FN: Israels blokade av Gaza har kostet nesten 150 milliarder kroner

Området har vært under en israelsk blokade siden 2007, året da Hamas tok over makten. I de 11 påfølgende årene har den økonomiske situasjonen forverret seg dramatisk, fastslår FNs handelsorgan UNCTAD i en ny rapport.

Mellom 2007 og 2018 har blokaden kostet den palestinske enklaven nesten 150 milliarder norske kroner, som følge av blant annet begrensninger for økonomien og for bevegelse, og militære operasjoner.

Beløpet tilsvarer seks ganger verdien av Gazas bruttonasjonalprodukt i 2018, eller 107 prosent av det totale palestinske BNP, inkludert Vestbredden.

Gazas økonomi vokste med mindre enn fem prosent mellom 2007 og 2018. Samtidig krympet BNP per innbygger med 27 prosent og arbeidsledigheten steg med 49 prosent.

På grunn nestenkollapsen i Gazas regionale økonomi og isolasjonen, sier UNCTAD at det er et presserende behov for å ende blokaden av Gaza, slik at befolkningen kan handle fritt med resten av det okkuperte palestinske området og med verden.

