Medier: Trump vil benåde Michael Flynn

Blant andre Axios og New York Times skriver at de får dette oppgitt av kilder. Flynn er visstnok oppe til vurdering blant en rekke personer Trump vil benåde før han går av.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

I januar varslet han imidlertid at han ville trekke tilståelsen. Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som de visste ville føre til at Flynn løy.

Justisdepartementet under ledelse av William Barr henla saken i mai. En av konklusjonene som ble trukket, var at FBIs samtale med Flynn ikke hadde noe legitimt grunnlag knyttet til etterforskningen av ham. Flynns usannheter ble derfor ansett som ubetydelige.

En føderal dommer har senere rettet krav om en ny gjennomgang av saken. En benådning fra Trump vil ta saken ut av rettssystemet.

