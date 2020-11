Tyskland støtter kravet om at EU må stenge skibakkene i juleferien

utenriks

Tidligere i uken rykket Italias statsminister Giuseppe Conte ut og ba om et EU-vedtak om å stenge alle unionens alpinanlegg, etter at de italienske allerede var blitt stengt. Siden har også Frankrike og Tyskland stengt sine bakker.

Tysklands statsminister Angela Merkel vil arbeide for at hele EU gjør det samme, opplyser hennes kontor. Det må til for å få ned smittetallene, sier hun.

– Jeg sier det rett ut, dette blir ikke lett, men vi må prøve, sier Merkel.

Samtidig holder utenforlandet Sveits sine skibakker åpne. Sveits er ikke medlem av EU. Sveits' alpenabo Østerrike har sagt nei til forslaget om å stenge alle skibakker og sagt at EU i så fall må ta regningen.

(©NTB)