Australske spesialsoldater sparkes etter anklager om krigsforbrytelser

utenriks

Soldatene avskjediges innen to uker hvis de ikke anker beslutningene og vinner fram med dette. Det opplyser Rick Burr, sjefen for den australske hæren.

En rekke alvorlige anklager mot australske spesialsoldater ble presentert i en granskingsrapport som ble lagt fram i forrige uke.

39 fanger og sivilpersoner skal ha blitt drept i strid med loven. Noen av drapene skal ha minnet om ritualer for å innvie nye soldater som skulle ut i kamp.

Drapene ble angivelig begått av 19 nåværende og tidligere soldater, og i rapporten anbefales det at de etterforskes av politiet. Ingen av disse 19 er blant dem som nå får sparken, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I arbeidet med granskingsrapporten er over 20.000 dokumenter gjennomgått og 423 vitner avhørt under ed. Rapporten tar for seg hendelser mellom 2005 og 2016.

– Vi er alle forpliktet til å lære av denne granskingen, sa Rick Burr da han fredag fortalte om de 13 som får sparken.

I likhet med Norge og andre Nato-land har Australia deltatt i den USA-ledede kampen mot Taliban og al-Qaida i Afghanistan. Over 26.000 australske soldater ble sendt til Afghanistan etter at USA invaderte landet i kjølvannet av terrorangrepene i USA i 2001.

