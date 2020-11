Fire drept i ny uro i Irak

utenriks

Titusenvis av Sadrs støttespillere demonstrerte fredag i gatene i Bagdad og i byen Nasiriyah sør i landet. Uroen skjer mens landet forbereder et nyvalg i juni etter omfattende regjeringskritiske demonstrasjoner som begynte i 2019.

Et av demonstrantenes krav var nettopp et tidlig valg, noe statsminister Mustafa al-Kadhemi har gått med på. Protestbevegelsen har vært preget av ungdom, og også Sadrs støttespillere har vært blant dem.

Fredag skal imidlertid sjialederens tilhengere ha gått til angrep på de regjeringskritiske demonstrantenes teltleir på Habboubi-plassen i Nasiriyah, sier Mohammad al-Khayyat, en av protestlederne.

- Sadr-tilhengere med skytevåpen kom for å forsøke å rydde vekk teltene våre. Vi frykter at det kan bli mer vold, sier han til AFP. I tillegg til de fire drepte, opplyser helsepersonell at 51 personer ble såret. Ni av dem har skuddskader.

Titusenvis av mennesker samlet seg også i Iraks hovedstad Bagdad fredag for å vise sin støtte til den sjiamuslimske lederen Moqtada al-Sadr.

Sadr-bevegelsen anklager den irakiske staten for korrupsjon, og Moqtada Sadr har uttalt at han håper at landets neste statsminister vil representere bevegelsen.

I det siste valget i 2018 vant Sadrs tilhengere 54 av de 329 plassene i nasjonalforsamlingen, noe som gjorde felleslisten til den største blokken.

