Nok et nederlag for Trump i retten

Dommerne konkluderer med at søksmålet er grunnløst. Det er likevel ventet at presidentens advokater vil forsøke å bringe det inn for høyesterett i Washington, der det er konservativt flertall, og tre av de ni dommere er utnevnt av Trump og hans republikanske allierte i Senatet.

– Frie, rettferdige valg er demokratiets livsnerve. Anklager om urettferdighet er alvorlige. Men påstander om at et valg ikke er rettferdig, betyr ikke nødvendigvis at det er slik. Det kreves spesifikke anklager og bevis. Her har vi ingen av delene, skriver dommer Stephanos Bibas, en av tre i dommerpanelet.

Saken ble i forrige uke ført i en lavere rettsinstans av presidentens personlige advokat Rudy Giuliani.

