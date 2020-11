utenriks

Sadr-bevegelsen anklager den irakiske staten for korrupsjon, og Moqtada Sadr har uttalt at han håper at landets neste statsminister vil representere bevegelsen.

Irak skal avholde valg i juni neste år, et år tidligere enn planlagt. I det siste valget i 2018 vant Sadristene 54 av de 329 plassene i nasjonalforsamlingen, noe som gjorde felleslisten til den største blokken etter valget.

