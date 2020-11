Over 20 drept i Tsjad

utenriks

Bakgrunnen for det nye sammenstøtet var tyveri av kveg etter at dyrene hadde tråkket over bøndenes jorder. Det opplyste landets regjering fredag.

Elleve personer ble drept på hver side i konflikten. I tillegg ble 34 såret, ifølge en talsmann for regjeringen.

– Flere landsbyer på begge sider ble satt i brann, la han til.

Myndighetene innførte portforbud i Kabbia-regionen, der sammenstøtet hadde funnet sted mandag og tirsdag, og 66 personer ble pågrepet.

Sammenstøtet skjedde til tross for et meklingsforsøk mellom partene mandag.

Spenningsnivået mellom fastboende innfødte bønder og nomadiske gjetere med arabisk bakgrunn i Sahel-regionen har vært høy i flere år, og noen ganger brutt ut i dødelige sammenstøt.

Flesteparten av sammenstøtene har fulgt samme mal: gjetere, som i noen tilfeller har tatt seg over grensen fra Sudan, har drevet flokkene sine inn på fastboende bønders jorder, ødelagt avlinger og utløst konfrontasjon.

