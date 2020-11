Mann pågrepet for å ha drept farens katt med stekepanne

utenriks

43-åringen er siktet for dyremishandling, melder avisen Bangor Daily News.

Pågripelsen skjedde torsdag, dagen etter at mannen var prøveløslatt i en sak der han er siktet for å ha stjålet morens bil. Han har ikke førerkort og hadde drukket alkohol. Siktelsen er nå derfor utvidet til også å omfatte brudd på betingelsene for prøveløslatelsen.

– Han drepte katten min, sa faren da han varslet politiet i Piscataquis fylke i delstaten Maine.

Faren hadde latt sønnen overnatte og fant katten drept og en blodig stekepanne på et rom i overetasjen. Faren sa også at han var redd for at sønnen kunne til å gjøre det samme mot ham.

(©NTB)