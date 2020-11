Raab: Fiskeri er den hardeste nøtta i brexit-forhandlingene

utenriks

– Arbeidet fortsetter, selv på en søndag, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier til journalister da han ankom dag to med direkte forhandlinger mellom partene. Han har så langt ikke kommentert innholdet i diskusjonene.

Barnier reiste til London på fredag etter en periode i karantene fordi et medlem av forhandlingsteamet ble koronasmittet. Lørdag hadde Barnier igjen direkte samtaler med sitt britiske motstykke David Frost.

Begge advarte da om at en avtale ikke kunne oppnås uten innrømmelser fra den andre parten.

Det er nå bare fem uker igjen av den pågående overgangsperioden. Enn så lenge er handelsforholdene mellom Storbritannia og EU stort sett uendret, men fra nyttår blir situasjonen annerledes.

Konkurranseregler

Til tross for Raabs forsikringer om at fiskeri nå er hovedproblemet, peker journalister og analytikere som følger forhandlingene på at EUs krav om like konkurranseregler på ingen måte har forsvunnet.

– For EU er problemet konkurranseregler, selv om fiskeri også er et vanskelig spørsmål, skriver Financial Times' Peter Foster i en Twitter-melding. Han mener britenes vektlegging av fiskeri er en taktikk for å fremstille kravet om like spilleregler som noe det ikke er verdt å risikere en avtale for, et syn som også BBCs Europa-redaktør Katya Adler sier seg enig i.

Den britiske utenriksministeren ga i helgen uttrykk for forsiktig optimisme når det gjelder spørsmålet om konkurranseregler, og sa at det «føles som om det er framskritt mot en større forståelse for det britiske standpunktet».

Fire dager

I et intervju med Sky News søndag sa Raab at den kommende uken kan bli den siste med intensive samtaler, siden tiden for å få på plass en avtale er i ferd med å løpe ut.

– Det er en avtale å gjøre, sa han.

Michel Barnier sa i et møte med medlemmer av EU-parlamentet fredag at han ville jobbe i helgen og var forberedt på totalt fire dager med forhandlinger, skriver The Guardian. Skepsisen blant EU-landene om hvorvidt en avtale er mulig, skal være økende.

Det kan bety at tirsdag er siste mulighet for en enighet. EU-kilder sier til den britiske avisa at mangel på framskritt og behovet for å forberede næringslivet på en brexit uten avtale gjør det uklokt å fortsette etter det.

WTO-regler

Blir ikke partene enige, må Storbritannia og EU begynne å handle i tråd med WTOs regler fra nyttår. Det betyr at en rekke tollsatser innføres på varer til og fra kontinentet.

Et slikt utfall ventes å føre til økonomisk kaos, med tollkontroll på grensene. Særlig er det knyttet bekymring til grensen mellom Irland og den britiske provinsen Nord-Irland, hvor en brå overgang til en hard grense kan true den skjøre freden som ble sikret med Langfredagsavtalen i 1999.

Brexitforhandlingene har trukket ut mye lenger enn ventet og tiden er i ferd med å løpe ut for en ratifisering av en avtale i EU-parlamentet innen utgangen av året.

(©NTB)