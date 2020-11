Moderna ber om godkjenning av vaksine

utenriks

Søknaden vil bli fremmet etter at en full gjennomgang av testresultatene viser en effektivitet på 94,1 prosent, heter det i en kunngjøring fra Moderna.

Det siste utspillet fra Moderna setter ny fart i det internasjonale kappløpet om å få en godkjent vaksine ut på markedet. Flere kandidater er i sving med å sikre høye testtall, samtidig som pandemien når nye høyder både i EU og USA.

Kapasiteten ved amerikanske sykehus er på bristepunktet, med over 160.000 smittetilfeller daglig og over 1.400 dødsfall. Siden covid-19-viruset dukket opp for første gang i Kina for nesten et år siden, har 1,4 millioner mennesker mistet livet på verdensbasis.

Hakk i hæl

Moderna er rett i hælene på Pfizer som med sin tyske partner BioNTech søker om å få begynne med vaksinering i USA i desember. I Storbritannia vurderer helsemyndighetene også Pfizer og BioNTech, samt en vaksine fra AstraZeneca.

Moderna sier at vaksinen er svært effektiv, at sikkerheten er god og at bieffektene har lignet forkjølelsessymptomer av forbigående art. Selskapet mener at kravene fra amerikanske helsemyndigheter (FDA) er innfridd.

FDA har sagt at eksperter innen medisinsk forskning skal offentlig debattere konklusjonene som produsentene selv trekker av testene, før det blir åpnet for såkalt straks-vaksinering på bred front.

Forskernes domstol

Først er Pfizer og BioNTech som 10. desember skal legge fram sitt materiale for «domstolen av forskere». Moderna skal i ilden 17. desember. Hvis FDA tillater krisevaksinering, tror Moderna at det kan produseres 20 millioner doser for amerikansk bruk innen utgangen av året.

Hver person trenger to doser, så det blir snakk om 10 millioner mennesker i første runde.

Pfizer regner med å kunne produsere 50 millioner doser globalt innen utgangen av desember, hvorav halvparten er forbeholdt USA. Med to doser per person betyr dette vaksiner for ytterligere 12,5 millioner amerikanere.

AstraZeneca offentliggjorde i forrige uke litt forvirrende testresultater fra henholdsvis Storbritannia og Brasil.

Mange i løpet

Vaksinene syntes å ha en dekningsgrad på 62 prosent basert på to doser. Men senere er dette korrigert. Testpersonene i første runde viser seg å ha fått for lav konsentrasjonen, men det pussige var at da økte effektiviteten til 90 prosent. Dette er foreløpig ikke klart hvordan det kunne skje.

Selskapet Johnson & Johnson er også på oppløpssiden med sin vaksine og tester i USA og andre land. Den vaksinen bygger på kun én dose.

De ulike selskapene lager vaksinene sine på ulike måter, og det har følger for distribusjon og bruk under varme himmelstrøk. Noen vaksiner krever dypfrysing på minus 70 grader, mens andre kan oppbevares i kjøleskap.

(©NTB)