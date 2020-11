Stoltenberg: Kina deler ikke våre verdier

utenriks

Stoltenberg la ikke fingrene imellom da han snakket om hvorfor Kinas vekst blir et hovedtema på Natos utenriksministermøte denne uken.

– Kina deler ikke våre verdier. De respekterer ikke grunnleggende menneskerettigheter og forsøker å presse andre land, sa Nato-sjefen på en pressekonferanse mandag.

– Vi må ta opp dette i fellesskap, som Nato-allierte og som likesinnede land, sa han.

Samtidig gjentok Stoltenberg at Kina ikke er Natos motstander og at landets vekst også gir viktige muligheter for handel og for Nato-landenes økonomi.

– Men det er også en viktig sikkerhetsutfordring. Kina investerer enorme summer i nye våpen, de kommer nærmere oss fra Arktis til Afrika og ved å invester i vår infrastruktur, sa generalsekretæren. Han la til at Nato er nødt til å involvere seg med Kina i spørsmål om rustningskontroll og klimaendringer.

Afghanistan

Et annet viktig tema blir allianses tilstedeværelse i Afghanistan, særlig i lys av at USA reduserer sitt bidrag til Nato-styrken. Den er nå på rundt 11.000, hvorav over halvparten kommer fra andre land enn USA.

– Nato-oppdraget vil fortsette i sin nåværende form, med ulike baser. USA er fortsatt innstilt på og i stand til å levere avgjørende støttefunksjoner som lufttransport, medisinsk hjelp, etterretning og så videre, sier Stoltenberg.

Han understreker at Nato jobber parallelt med å vurdere om fredsprosessen er kommet så langt at forholdene ligger til rette for å gå ut av Afghanistan. Han påpeker at det er risiko forbundet med å bli og med å trekke seg ut.

– Hvis vi drar for tidlig, risikerer vi at landet igjen blir en trygg havn for internasjonal terrorisme. Dersom vi blir, risikerer vi et lengre oppdrag med fornyet vold. Men uansett hva vi velger, er det viktig at vi er sammen om det, sier han.

Nato har vært i Afghanistan siden kort tid etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

Har invitert Biden

Stoltenberg tok opp Afghanistan da han snakket med USAs påtroppende president Joe Biden nylig, men gjør det klart at han fortsatt forholder seg til den sittende presidenten, Donald Trump.

– USA har en president av gangen, så nå snakker vi med den sittende administrasjonen. Etter 20. januar vil vi jobbe med den nye administrasjonen, sier Nato-sjefen.

Han har allerede invitert Biden til et toppmøte i Brussel «tidlig neste år», men sa ikke noe nærmere om datoen. Det er ventet at en samling av Nato-landenes ledere kan skje i løpet av våren.

Refleksjon

På møtet denne uken får ministrene også presentert rapporten fra ekspertgruppen som er en del av refleksjonsprosessen som går under navnet Nato 2030. Målet er å se på hvordan den politiske dimensjonen i Nato kan styrkes. Planen er at Stoltenberg skal legge fram sitt forslag – basert på blant annet rapporten og flere andre innspill – på toppmøtet neste år.

Russland militære oppbygging er en gjenganger som også blir diskutert i videomøtet mellom utenriksministrene denne uken.

