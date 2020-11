Tyske leger roper varsku om situasjonen på intensivavdelingene

utenriks

– Vi er i en akuttsituasjon som vi aldri tidligere har opplevd i intensivmedisinens historie, sier Gernot Marx fra Den tyske foreningen for intensiv- og akuttmedisin (DIVI).

I en uttalelse mandag ber han innstendig folk om at følge tiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset. Hvis folk unngår å samles i høytidene, kan det redde liv, framholder han.

Også helseminister Jens Spahn uttrykker sterk bekymring for situasjonen på landets intensivavdelinger.

Han sier han har fått meldinger fra helsepersonell om at de fortsatt klarer seg, men at situasjonen er svært presset for alle involverte, enten det er leger, sykepleiere eller rengjøringsassistenter.

(©NTB)