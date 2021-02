Over 600.000 koronadøde i Latin-Amerika og Karibia

utenriks

Det viser tall som nyhetsbyrået AFP har innhentet. Regionen omfatter 34 land og territorier i Sør- og Mellom-Amerika og Karibia samt Mexico.

Mange av landene har blitt truffet av en ny og dødelig smittebølge etter årsskiftet. Tirsdag sto dødstallet på 601.256, hvorav halvparten er registrert i Brasil og Mexico.

Peru er likevel hardest rammet i forhold til befolkning. Der er det registrert 125 dødsfall per 100.000 innbyggere. Mexico og Panama ligger like etter, med 123 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Regionens dødstall er det nest høyeste i verden, kun slått av Europa, som har nesten 750.000 døde. På tredjeplass ligger USA og Canada med over 460.000 døde, viser AFPs oversikt.

Totalt er det nå registrert 2,2 millioner dødsfall verden over.

(©NTB)