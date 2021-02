Biden: – USA er tilbake

utenriks

Talen omhandlet hvordan Biden ønsker å gjenopprette USAs rolle i verdenssamfunnet etter fire år med Donald Trump, som i stor grad var mest opptatt av landets innenrikspolitikk.

– Vi vil fornye vår rolle i internasjonale institusjoner, gjenvinne vår troverdighet og moralske autoritet, noe som vi har mistet, sa Biden.

Han gikk også hardt ut mot Kina, og sa blant annet at USA vil konfrontere Kina med deres «økonomiske overgrep».

– Men vi er beredt til å samarbeide med Beijing – når det er i vår interesse, understreket han.

Refset militæret i Myanmar

Han tok også opp situasjonen i Myanmar, hvor militæret mandag kuppet makten fra regjeringssjef Aung San Suu Kyi og hennes folkevalgte regjering.

– La det ikke være noen tvil: I et demokrati skal aldri makt brukes for å trumfe folkets vilje, ei heller å forsøke å endre resultatet på et lovlig valg, sa han.

Han ba deretter militæret om å gi avkall på makten, samt å løslate Suu Kyi og andre politikere som har blitt pågrepet. I tillegg ba han dem om å oppheve blokkeringen av landets telekommunikasjon.

Pekefinger til Russland

Biden gikk også hardt ut mot Russland, og han sa USA ikke lenger vil føye seg for president Vladimir Putin.

– Jeg gjorde det veldig klart overfor president Putin, ulikt min forgjenger, at dagene hvor USA føyer seg for Russlands aggressive handlinger, innblandinger i valg, cyberangrep og forgiftninger av sine borgere, er over, sa han.

Han refset også russernes behandling av regimekritikeren Aleksej Navalnyj, som ble fengslet tidligere denne uken.

– Navalnyj har, som alle russiske borgere, sine rettigheter knyttet til den russiske grunnloven. Han er blitt gjort til et mål for å ha avslørt korrupsjon. Han bør bli løslatt, uten betingelser, sa Biden.

Vil få slutt på krigen i Jemen

Biden trakk også fram den pågående krigen i Jemen, og han uttrykket ambisjoner om å få på plass etterlengtede fredssamtaler.

– Denne krigen er nødt til å ta slutt. For å tydeliggjøre vårt engasjement trekker vil all amerikansk støtte til militære offensiver i krigen i Jemen, inkludert relevant våpensalg, sa han.

Reverserer

Tidligere president Donald Trump trakk støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), noe Biden torsdag uttrykket at han vil reversere.

Trump trakk også USA ut av en rekke internasjonale avtaler, deriblant Parisavtalen. Men noe av det første Biden gjorde etter innsettelsen, var å slutte USA til Parisavtalen igjen.

(©NTB)