Diktstjerneskuddet Amanda Gorman hyllet koronaheltene under Super Bowl

Gorman fremførte et poetisk verk om forsoning da Joe Biden ble tatt i ed som USAs 46. president i januar. Søndag var hun tilbake på den store scenen da hun var del av underholdningen under Super Bowl.

Den amerikanske fotballfinalen er ett av USAs største årlige høydepunkt, og samler millioner av TV-seere. I sitt dikt hyllet Gorman en lærer, en helsearbeider og en marineveteran.

– I dag hedrer vi våre tre kapteiner, for deres innsats i en usikker tid, sier Gorman i innslaget, som er delt av NFLs Twitter-konto.

Gorman skriver selv på Twitter at det er en seier for kunsten at et poetisk verk fikk ta del i den tradisjonsrike Super Bowl-underholdningen.

– Jeg kan heller ikke få sagt hvor gøy det er for meg å se andre bli begeistret over å se poesi på en fotballkamp. For en tid å være i live, skriver Gorman.

