WHO: For tidlig å avskrive AstraZeneca-vaksinen

På en pressekonferanse mandag viste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til en studie som tyder på at vaksinen har begrenset effekt mot den sørafrikanske mutasjonen.

– Dette er åpenbart bekymringsfulle nyheter, sa han.

Samtidig understreker WHO at det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner og at det trengs flere testresultater.

Ikke for eldre

– Vi må ikke nå begynne å konkludere med at denne vaksinen ikke fungerer i det hele tatt, sier WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan.

Flere land, blant dem Norge, anbefaler ikke at AstraZeneca-vaksinen gis til noen over 65 år, som følge av manglende dokumentasjon på effekt.

Sør-Afrika besluttet i helgen å stanse bruken av vaksinen helt. Årsaken var studien som tyder på at vaksinen har liten effekt mot mild og moderat sykdom forårsaket av den sørafrikanske mutanten.

Ny vurdering

Sykepleierforbundet i Norge har av samme grunn bedt Folkehelseinstituttet gjøre en ny vurdering av vaksinen, særlig med tanke på at helsepersonell er blant dem som står først i vaksinekøen.

De 15 medlemmene av WHOs vaksine-ekspertgruppe var mandag samlet til ekstraordinært møte for å revurdere rådene som tidligere er gitt om AstraZeneca-vaksinen.

Ekspertgruppen skal komme med en ny offisiell anbefaling, men det vil trolig først skje seinere i uka.

Fattige land

Enn så lenge spiller AstraZeneca-vaksinen en svært viktig rolle i Covax-samarbeidet, som skal sørge for at også fattige land får vaksiner.

– Det er altfor tidlig å avskrive denne vaksinen, sier Richard Hatchett, lederen for vaksinealliansen Cepi – som er med på å lede Covax.

Vaksinen ble utviklet av selskapet AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford. Selskapet mener den vil ha bedre effet mot mer alvorlige sykdomstilfeller forårsaket av den sørafrikanske mutanten.

I tillegg har selskapet begynt arbeidet med å modifisere vaksinen slik at den blir mer effektiv mot denne virusvarianten.

