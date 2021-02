Tyskland planlegger forlenget nedstenging til 14. mars

utenriks

Nyhetsbyråene AFP og Reuters siterer onsdag fra regjeringens utkast før statsminister Angela Merkel skal i samtaler med regjeringssjefene i landets 16 delstater om nedstengingen.

Selv om smittetallene faller, sprer nye og mer smittsomme koronavarianter seg «spesielt raskt og krever betydelig tilleggsinnsats», heter det i dokumentet, som trenger godkjennelse fra delstatene.

Noen delstatssjefer har bedt om en tidsplan for lettelser i tiltakene, skriver Reuters. Merkel har sagt at barneskoler, banehager, frisører og butikker vil bli prioritert når landet skal gjenåpnes.

Merkel sa tirsdag på et partimøte at hun er sterkt imot at noen tiltak skal oppheves før 1. mars, ifølge DPAs kilder.

Tyskland har vært gjenstand for ulike former for nedstenging siden november. Noen delstater har alt laget egne planer for en gradvis gjenåpning av skoler og barnehager fra neste uke.

(©NTB)