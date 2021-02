13 pågrepet i terrorsak i Danmark

utenriks

En større politiaksjon ble gjennomført på Sjælland fra 6. til 8. februar, opplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Sju personer er varetektsfengslet og siktet for å ha planlagt eller medvirket til forsøk på terrorangrep.

Påtalemyndigheten mener de pågrepne har skaffet seg våpen og ingredienser til sprengstoff – eller medvirket til dette.

– Alvorlig terrortrussel

Ytterligere seks personer med tilknytning til saken vil torsdag bli framstilt for varetektsfengsling i Holbæk. I tillegg er én person pågrepet i Tyskland.

– Saken viser dessverre at terrortrusselen mot Danmark fortsatt er alvorlig. Men vi har et dyktig og årvåkent politi som har vist at de passer på oss, sier den danske justisministeren Nick Hækkerup.

Han retter også en stor takk til tyske myndigheter, som har samarbeidet med PET i etterforskningen.

Også Der Spiegel og flere andre tyske medier omtaler saken. De skriver at tre brødre med bakgrunn fra Syria ser ut til å være hovedmennene.

Beslagla kjemikalier

To av brødrene skal være pågrepet i Danmark, mens den tredje angivelig er pågrepet i Hessen.

En talsmann for påtalemyndigheten i byen Naumburg opplyser at det ble utstedt arrestordre på tre menn forrige helg. De anklages for å ha kjøpt ingredienser i januar som kunne brukes til å lage sprengstoff.

Kjemikalier er blitt beslaglagt både under en razzia i en bolig i byen Dessau og i Danmark.

Der Spiegel skriver at det også ble funnet et hjemmelaget flagg med symbolet til ekstremistgruppa IS i boligen i Dessau.

