Al-Qaidas leder i Jemen har dukket opp i ny video

utenriks

Dermed kan Khalid Batarfi fortsatt være på frifot, et års tid etter at han overtok som leder for al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP).

Både SITE, en organisasjon som overvåker ekstremistiske grupper, og to lokale stammeledere meldte torsdag at Batarfi er å finne i en video som ble offentliggjort av den ytterliggående islamistgruppa dagen før.

Videoen er 20 minutter lang og åpner med klipp fra stormingen av Kongressen 6. januar. Batarfi sier blant annet at stormingen «kun er toppen av isfjellet som kommer til å ramme dem». Videoen har tittelen «Amerika, og den smertefulle beleiringen».

I en FN-rapport som ble overlevert FNs sikkerhetsråd forrige uke, hevdes det at Batarfi ble pågrepet under en operasjon i byen Ghayda i Jemen i oktober.

To lokale ledere i området der AQAP fortsatt er aktiv, har sagt til nyhetsbyrået AFP at det er stor sannsynlighet for at mannen som ble pågrepet, er et annet medlem av gruppen.

(©NTB)