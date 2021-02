AstraZeneca forsøker å tilpasse vaksinen til nye virusvarianter

utenriks

AstraZeneca varsler torsdag at selskapet håper å redusere tiden det tar å produsere store mengder av en ny vaksine, til mellom seks og ni måneder.

Beskjeden kom samtidig som det britisk-svenske legemiddelselskapet la fram et resultat som viser at det hadde et overskudd på 1,01 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, mot 313 millioner dollar i samme kvartal året før.

Koronavaksinen har gitt selskapet en inntekt på 2 millioner dollar. AstraZeneca har for øvrig lovet å selge vaksinen uten fortjeneste under pandemien.

