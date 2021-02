WHO: Europa er fortsatt sårbart tross færre koronatilfeller

utenriks

Organisasjonens Europa-sjef Hans Kluge sa torsdag at «nedgangen i tilfeller skjuler et økende antall utbrudd og spredning i samfunnet som omfatter ulik grad av bekymring».

Hver uke blir over én millioner tilfeller registrert i FN-organisasjonens europeiske region, som også inkluderer Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Men antall rapporterte tilfeller har falt i løpet av de siste fire ukene, og dødsfallene har også gått ned de siste to ukene.

– På dette tidspunktet er det overveldende flertallet av europeiske land fortsatt sårbare, sa Kluge.

Vaksiner ikke nok per nå

Han la til at det per nå er «en tynn linje mellom håpet fra en vaksine og en falsk følelse av sikkerhet».

Totalt 41 millioner vaksinedoser har blitt administrert i Europa, hvor det har vært nesten 36 millioner registrerte smittetilfeller under pandemien.

Ifølge tall fra 29 av de 37 landene som har startet vaksineringen, har 7,8 millioner personer mottatt begge dosene. Likevel utgjør det kun 1,5 prosent av befolkningen i landene.

– Vaksiner er essensielle, men per nå er de ikke tilstrekkelige til å kontrollere pandemien, sa Kluge.

Advarer mot forhastede gjenåpninger

Europa-sjefen advarte også mot forhastede beslutninger i land som vurderer å lette restriksjoner.

– Gang på gang har vi sett land gjenåpne for raskt og miste hardt opptjente gevinster, sa Kluge.

Med fremveksten av virusmutasjoner varianter kan vaksiner også undergraves hvis viruset får sirkulere og potensielt forårsake mutasjoner som «kan påvirke vaksineeffektiviteten».

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen nå, er det ikke sikkert at de ventede fordelene ved vaksinasjonene for å kontrollere denne pandemien, blir merkbare, uttalte han.

Ber om rettferdig fordeling

Kluge gjentok også oppfordringen om en rettferdig fordeling av vaksiner for å inkludere fattigere land, både med henvisning til det som et «moralsk imperativ», men også som et middel for å redusere risikoen.

– Urettferdig tilgang til vaksiner kan slå tilbake. Jo lenger viruset henger, desto større er risikoen for farlige mutasjoner, sa han.

I WHOs europeiske region har 38 land registrert tilfeller knyttet til den omtalte varianten som først ble oppdaget i Storbritannia, og 19 land har registrert tilfeller av varianten som ble oppdaget i Sør-Afrika.

