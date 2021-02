Brasilianske myndigheter: Virusmutasjon i Amazonas er tre ganger så smittsom

utenriks

Vaksiner vil imidlertid fortsatt være effektive mot varianten, sa helseminister Eduardo Pazuello til Senatet i nasjonalforsamlingen torsdag. Han forklarte ikke hvem som sto bak studien han viste til, ei heller hvilke vaksiner som hadde blitt testet mot den nye mutasjonen.

Forskningsinstituttet Instituto Butantan kunngjorde mandag at CoronaVac-vaksinen skulle testes mot Amazonas-varianten, men de har så langt ikke lagt fram resultatene.

Vaksinen er utviklet av kinesiske SinoVac i samarbeid med instituttet.

Spredning

Varianten ble oppdaget i januar hos fire personer som reiste til Japan fra Brasil. De kom alle fra Amazonas-regionen. Den har også blitt oppdaget i andre deler av Brasil, og har spredt seg til andre land rundt om i verden.

Det finnes ikke bevis for at varianten gir verre sykdomsforløp, men det er konsensus blant forskere om at den er mer smittsom, i likhet med virusvariantene som har blitt oppdaget i henholdsvis Sør-Afrika og Storbritannia.

Alle tre variantene har endringer i spike-proteinet i overflaten av viruset, skriver Financial Times.

Økende andel

I en analyse gjort av forskningsinstituttet Fiocruz av 35 prøver i Amazonas i januar, ble varianten påvist i 91 prosent av dem. I desember ble varianten påvist i 51 prosent av 55 prøver.

Det er innledet granskning mot helseminister Pazuello og departementets håndtering av koronasituasjonen i Amazonas' delstatshovedstad Manaus. Helsevesenet kollapset på grunn av skrantende oksygenforsyninger i januar, og flere pasienter endte opp med å ikke få respirator da de trengte det.

