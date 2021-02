Etiopisk minister erkjenner at det har skjedd voldtekter i Tigray

utenriks

Uttalelse er en sjelden innrømmelse av at kvinner og jenter i Tigray er blitt utsatt for seksuelle overgrep under regjeringsstyrkenes offensiv.

Kvinneminister Filsan Abdullahi Ahmed kom med uttalelsen etter at en gruppe fra etiopiske påtalemyndigheter besøkte Tigray for å etterforske anklagene om seksuelle overgrep mot lokale kvinner.

– Vi venter på etterforskningen av disse forferdelige forbrytelsene, sier hun, men uten å nevne noe om omfanget eller hvor i regionen overgrepene er begått.

Fortsatt er regionens 6 millioner innbyggere i stor grad isolert fra resten av verden.

Den etiopiske menneskerettskommisjonen har meldt at det i løpet av de to siste månedene er rapportert inn 108 voldtekter til helsepersonell i ulike deler av regionen.

Kommisjonen mener imidlertid at antallet kan være høyere ettersom klinikkene som normalt mottar meldinger om voldtekt, i stor grad er borte.

Flere øyenvitner sier at både etiopiske regjeringsstyrker og soldater fra nabolandet Eritrea har stått bak voldtekter.

