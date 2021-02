FN: Halvparten alle Jemens småbarn lider av akutt underernæring

utenriks

Den humanitære krisen fører fortsatt til forferdelige lidelser for de minste i det krigsherjede landet, skriver fire FN-byråer i en felles uttalelse fredag.

Mens 400.000 barn kan komme til å sulte i hjel, anslås det at 2,3 millioner barn under 5 år kommer til å lide som følge av alvorlig undernæring. De utgjør halvparten av alle barn i denne aldersgruppen i Jemen.

Selv om små barn overlever kraftig underernæring, kan det få store følger for deres utvikling, både fysisk og kognitivt. Verst er det hvis barna lider av underernæring i sine to første leveår. Skadene er stort sett irreversible, og vil på sikt føre til sykdom, fattigdom og ulikhet.

Både Verdens barnefond (Unicef), Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matprogram (WFP) stiller seg bak advarselen.

For lite bidrag

Det er langt fra første gang FN advarer om at store deler av Jemens yngste befolkning er ekstremt hardt rammet av krigen. Nivået på underernæring har nesten aldri har vært verre enn nå siden krigen eskalerte i 2015.

Lederen for Verdens matprogram David Beasley håpet at fjorårets Nobels fredspris ville føre til større oppmerksomhet om matmangelen i verden, ikke minst i Jemen. Men det ser ikke ut til å ha skjedd.

– Disse tallene er bare enda et rop om hjelp fra Jemen der hvert eneste underernærte barn også betyr at en familie kjemper for å overleve, sier Beasley i den felles uttalelsen.

Antall barn som står i fare for å dø av underernæring – 400.000 – innebærer en økning på 22 prosent i løpet av 2020.

I 2020 bidro verdenssamfunnet med under halvparten av beløpet som hjelpeorganisasjonene trengte for å hjelpe Jemens befolkning.

– Barn dør hver eneste dag

– For hver eneste dag som går uten handling, vil flere barn dø, sier Unicef-leder Henrietta Fore.

Hun peker på at hjelpeorganisasjoner både trenger forutsigbarhet når det gjelder ressurser og uhindret tilgang på bakken for å kunne redde liv.

I tillegg til matmangelen blant de mange barna, er det også ventet at 1,2 millioner gravide og ammende kvinner vil lide under ekstrem underernæring i 2021.

– Krisen i Jemen er en giftig blanding av krig, økonomisk sammenbrudd og en alvorlig mangel på finansiering for å kunne gi den livreddende hjelpen som det er desperat behov for, sier Beasley.

Håp under Biden

Jemen sitter fast i en blodig krig mellom den jemenittiske Houthi-bevegelsen og en Saudi-ledet koalisjon som støtter landets internasjonalt anerkjente regjering.

Krigen oppfattes også som en stedfortrederkrig mellom Saudi-Arabia og Iran, som støtter houthiene.

USA stilte seg bak Saudi-Arabias involvering i krigen i 2015, og støtten ble konsolidert mens Donald Trump var president. Noe av det siste Trump gjorde før han gikk av, var å sette den jemenittiske Houthi-bevegelsen på USAs terrorliste.

Fredag sørget Biden-administrasjonen for å fjerne bevegelsen fra listen, noe som betyr at en rekke hindre fjernes for å bringe nødhjelp inn i Houthi-kontrollerte områder. Biden har dessuten varslet at USAs militære støtte til Saudi-Arabias krigføring, skal stanse.

Houthiene har helt siden 2014–2015 kontrollert mesteparten av den nordlige delen av landet, deriblant hovedstaden Sana.

Mindre oppmerksomhet

Ifølge FN har krigen ført til at tre millioner mennesker er blitt drevet på flukt, og at 80 prosent av de 29 millioner innbyggerne er avhengig av nødhjelp. Den humanitære krisen er blitt kalt verdens verste av FN.

– Den offentlige oppmerksomheten går ned, og det er svært risikabelt, sier Luca Russo, analytiker ved FAO, som advarer om at kampene må opphøre for at lidelsene skal bli mindre.

– Hvis de ikke stanses eller reduseres, kommer vi ikke til å oppleve noen vei ut av denne situasjonen, sier han.

