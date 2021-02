Over 120 skadd i jordskjelv i Japan

utenriks

De skadde er innbyggere i områdene Fukushima og Miyagi og regionen Kanto, som Tokyo er del av, melder den japanske kringkasteren NHK.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte skjelvet til 7,1. Episenteret var på 58 kilometers dybde og lå 72 kilometer fra småbyen Nami.

Japanske myndigheter oppgradert senere skjelvet til 7,3.

Ingen skade på atomanlegg

Det var ingen fare for tsunami etter skjelvet, og det kom heller ingen meldinger om jordskjelv-skader på atomanlegg i Fukushima.

Tokyo Electric Power Co. opplyser at vannet som brukes til å kjøle ned brukte brenselceller i nærheten av reaktorene hadde skvulpet over, men at det ikke var noen strålingslekkasjer eller andre uregelmessigheter, melder nyhetsbyrået AP.

I mars 2011 ble Fukushima og andre deler av det nordøstlige Japan rammet av et jordskjelv med styrke 9. Den påfølgende tsunamien krevde over 18.000 menneskeliv og førte til nedsmelting av tre reaktorkjerner i atomkraftverket Fukushima Daiichi.

Opprydningen har startet

Lørdagens jordskjelv fant sted like etter klokka 23 lokal tid og rystet også bygninger i hovedstaden Tokyo. Rundt 950.000 husstander mistet strømmen i den jordskjelvrammede regionen, opplyser myndighetene.

Det var flere etterskjelv, deriblant ett som er målt til 4,7. Mange innbyggere tilbrakte derfor natten i evakueringssentre.

Innbyggerne i den nordøstre delen av Japan bruker nå søndagen til å rydde opp hjemme og i butikker etter det kraftige skjelvet. Anleggsarbeidere har startet opprydningen og reparasjonen på mange veier og jernbanelinjer i området.

