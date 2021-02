Tre dagers nedstenging i Auckland på New Zealand etter smitteutbrudd

utenriks

Den ene personen er en kvinne som jobber for et cateringselskap som leverer mat til passasjerfly. De to andre er ektemannen og datteren hennes. Det er ikke klart om de er smittet av muterte virusvarianter som er mer smittsomme.

Smitten utgjør et betydelig tilbakeslag for New Zealands kamp mot covid-19, og statsminister Jacinda Ardern avlyser alle planer for å håndtere situasjonen.

Også i resten av landet blir smitteverntiltakene skjerpet, men det blir ikke full nedstenging, slik som i Auckland, opplyste Ardern søndag.

Myndighetene sier de holder alle muligheter åpne. Det undersøkes blant annet om det finnes en kobling til smittede passasjerer.

– New Zealand har holdt covid-19 i sjakk bedre enn nesten noe annet land, men som vi har sagt tidligere, det vil alltid være en risiko, sier minister for landets koronainnsats, Chris Hipkins.

New Zealand har med sine 5 millioner innbyggere registrert litt over 2.300 tilfeller og 25 koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)