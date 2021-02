Sammenstøt etter pågripelse av spansk rapper

utenriks

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Den sterkt venstreorienterte rapperen nektet å møte til soning og forskanset seg på Lleida-universitetet. Tirsdag stormet politiet området og hentet ham med makt.

– Det er fascist-staten som pågriper meg. Død over fascist-staten, ropte 32-åringen da han ble geleidet ut av politifolkene.

Dommen og pågripelsen av Rivadulla har ført til store protester i Spania, der hundrevis av artister med filmregissøren Pedro Almodóvar, Oscar-vinneren Javier Bardem og sangeren Joan Manuel Serrat i spissen har engasjert seg og undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet.

Amnesty International har også engasjert seg i rapperens sak og sier at fengslingen av ham på bakgrunn av sangtekster og Twitter-meldinger ikke kan forsvares.

Tirsdag kveld protesterte flere tusen i Barcelonas gater, og noen av demonstrantene satte fyr på søppelkasser og angrep en politistasjon.

Det kom også til sammenstøt mellom demonstranter og politiet i Lleida, Girona og Valencia.

