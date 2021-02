Tyskland fikk medhold i EMD for gransking av luftangrep i Afghanistan

utenriks

Flyangrepet fant sted etter at talibankrigere kapret to tankbiler med drivstoff nær den nordafghanske byen Kunduz.

Den tyske obersten Georg Klein, som ba om flystøtte, trodde tankbilene skulle brukes til et angrep, og at personene som befant seg i nærheten av bilene var talibankrigere.

Det viste seg siden at det i stedet var en stor gruppe sivile som hadde samlet seg rundt bilene for å tappe bensin.

Dødelig feilangrep

Det er uklart hvor mange som ble drept i angrepet. Afghanske myndigheter hevdet at rundt 100 personer, inkludert 30 sivile ble drept, mens uavhengige rettighetsgrupper sier at mellom 60 og 70 sivile mistet livet, melder Reuters.

Ifølge Nato ble opptil 142 mennesker drept, blant dem mange sivile.

Angrepet anses for å være en av de groveste feilvurderingene under Natos krig i Afghanistan. Alliansen kritiserte også Klein for å ha gått utover sine fullmakter ved å beordre angrepet.

Hendelsen skapte furore i Tyskland, og den førte til at landets forsvarsminister Franz Josef Jung og forsvarssjef Wolfgang Schneiderhan måtte gå av.

Ikke i rettslig brudd

Tysk påtalemyndighet gikk etterpå inn for å sikte Klein. Dette var den første siktelsen av dette slag noen gang mot et medlem av det tyske forsvaret.

Men den tyske riksadvokaten slo i 2010 fast at verken obersten eller hans øverstkommanderende handlet i strid med folkeretten eller tysk straffelov og konkluderte med at de derfor ikke kunne stilles til ansvar for massakren.

Grundig etterforskning

Riksadvokatens avgjørelse ble klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg av afghanske Abdul Hanen, som mistet to sønner på åtte og tolv år i luftangrepet.

Hanen hevdet at tyske myndigheter hadde sviktet i etterforskningen av Klein og at det tyske rettssystemet ikke er i stand til å håndtere denne typen saker.

EMD ga tirsdag Tyskland medhold i saken og slo fast at tyske myndigheter hadde gjennomført en grundig granskning.

– Tyske føderale påtalemyndigheter kunne basere seg på store mengder materiale knyttet til omstendighetene og konsekvensene av luftangrepet, slo domstolen fast.

EMDs kjennelse kan ikke ankes.

(©NTB)