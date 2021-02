utenriks

Tallene kommer fra det amerikanske smittevernsenteret Centers for Disease Control and Prevention. Mye av økningen kommer av at mange har fått andre vaksinedose.

Men de nye tallene viser likevel at Biden-administrasjonen er på vei til å oppfylle valgløftet om å vaksinere 100 millioner amerikanere i løpet av de første hundre dagene i embetet, ifølge AP.

