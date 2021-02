Dødelige vinterstormer har krevd minst 20 liv i USA

utenriks

Mange av delstatene, som Alabama, Oklahoma, Kansas og Mississippi, er ikke vant til at temperaturene kryper under frysepunktet.

Verst rammet er likevel Texas, der temperaturen i delstatshovedstaden Austin sank til 12 minusgrader tirsdag.

Kraftselskapene i delstaten har måttet innføre roterende strømkutt for å hindre at strømnettet overbelastes. Over 3 millioner kunder var uten strøm tirsdag kveld, ifølge overvåkingstjenesten Poweroutage.us.

Rundt 1.000 personer har søkt ly i delstatens 35 nyåpnede krisesenter.

Flere dødsfall i Houston

I Texas' største by Houston døde en familie på fire i en brann som brøt ut da de tente opp i peisen. I tillegg ble to menn, én av dem hjemløs, funnet døde, trolig som følge av temperaturen.

En kvinne og en ung jente døde av kullosforgiftning etter at en familie brukte en bil til å varme opp huset sitt i Houston. En mann og en gutt ble hastet til sykehus for behandling, skriver NBC News.

I Louisiana døde en mann av hodeskader etter å ha sklidd på isen, og en ti år gammel gutt døde i Tennessee etter at han og søsteren på seks år gikk gjennom isen søndag.

Flere tornadoer

Vinterstormene har også ført til minst fire tornadoer, ifølge værtjenesten weather.com. Minst tre personer omkom da en tornado plutselig slo til i Nord-Carolina.

Andre dødsfall har vært forårsaket av kullosforgiftning og trafikkulykker.

Også lenger nord i landet har tunge snøbyger ført til trøbbel. Byen Chicago ble delvis nedstengt som følge av en halvmeter nysnø tirsdag.

Administrasjonen til USAs president Joe Biden sier ekstremværet kan føre til forsinkelser i koronavaksineringen. Biden har lovet de rammede delstatene føderal hjelp.

(©NTB)