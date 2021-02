Tyskere unngår AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Til tross for en glødende debatt om tregheten i EUs vaksineprogram meldes det fra tysk helsevesen at hundretusenvis av AstraZeneca-doser står ubrukt, og at mange som skal få vaksinen, ikke møter opp til timen.

Myndighetene i Italia, Østerrike og Bulgaria melder også at de har registrert en viss skepsis til den britiskutviklede vaksinen. Frankrikes helseminister Olivier Véran fikk vaksinen direkte på TV i et forsøk på å øke støtten.

– Hvis du får valget mellom AstraZenecas vaksine nå og en annen vaksine om noen måneder, bør du definitivt ta AstraZenecas, sier Carsten Watzl, leder for det tyske instituttet for immunologi.

– Å si at dette er en andreklasses vaksine, er helt feil, både fra et folkehelseperspektiv og et vitenskapelig perspektiv, sier han til avisen Augsburger Allgemeine.

– Trygg og effektiv

Budskapet fra Tysklands helseminister Jens Spahn er det samme. Han understreker at alle de tre vaksinene som er godkjent i EU – fra AstraZeneca, Biontech/Pfizer og Moderna – er «trygge og effektive», til tross for enkelte forskjeller i virkning.

I klinisk utprøving av vaksinene har AstraZenecas vist en effektivitet på omkring 60 prosent, mens de øvrige to har en virkning på omkring 95 prosent.

Den britiske vaksinen er imidlertid langt enklere å håndtere, og den kan oppbevares i kjøleskap i en lengre periode, mens de øvrige to trenger dypfrysere.

Folks skepsis til AstraZeneca-vaksinen antas også å ha sammenheng med forvirring rundt retningslinjer og råd som blant annet ble gitt i Tyskland og Norge i januar, der vaksinen ikke ble anbefalt for personer over 65 år. Årsaken var mangel på data om virkningen i den eldre aldersgruppen.

Sør-Afrika

I Storbritannia er imidlertid vaksinen gitt til mange eldre, og statsminister Boris Johnson har rykket ut og forsvart den. Også WHOs eksperter anbefaler vaksinen til bruk for personer over 65.

– Når vi ser på helheten av bevisene, anbefaler WHO bruk av vaksinen for personer som er 65 år og eldre, sa deres ekspertgruppe i en uttalelse i forrige uke.

Sør-Afrika har på sin side stanset bruk av AstraZeneca-vaksinen i sitt vaksineprogram, etter at en foreløpig studie kunne tyde på at den hadde begrenset effekt mot mild og moderat sykdom forårsaket av det muterte koronaviruset som dominerer i landet.

Uavhengig av den reelle effektiviteten, har de mange nyhetsmeldingene hatt en tydelig virkning på folks syn på vaksinen i Tyskland. Av de 740.000 dosene som er levert til de 16 tyske delstatene, var bare 107.000 brukt torsdag, opplyser Robert Koch-instituttet, som er landets folkehelseinstitutt.

Uteblir

I Sachsen, en av delstaten der smittetrykket er høyest, har mer enn 2.500 tilgjengelige vaksinetimer ikke blitt brukt denne uken, opplyser Røde Kors. De peker på tvil om vaksinen som en hovedårsak.

Delstaten Brandenburg omkring Berlin vurderer nå å gjøre vaksinene tilgjengelige for politifolk, som er lavere på prioriteringslisten enn eldre og syke, på grunn av at vaksiner ikke blir brukt. En meningsmåling gjengitt i avisen Tagesspiegel viser at bare en av tre tyskere under 65 år vil ta AstraZeneca-vaksinen framfor å vente på en annen.

Helseminister Spahn sier myndighetene nå jobber for å forsikre seg om at ingen av de verdifulle vaksinene går til spille.

Kritikk

Opposisjonen klandrer på sin side regjeringen for å ha undergravd tilliten til vaksinen.

– Skepsisen som sprer seg skyldes en helt katastrofal kommunikasjonsstrategi fra regjeringen, sier Kordula Schulz-Asche i partiet De grønne.

Statsminister Angela Merkel har lovet at alle tyskere skal få tilbud om vaksine innen 21. september. Men med produksjonsproblemer og logistiske utfordringer, er meldingen fra myndighetene i økende grad at det ikke er valgfritt hvilken vaksine folk får.

Tall fra onsdag viste at bare 3,6 prosent av befolkningen i Tyskland så langt var vaksinert med en eller to doser.

(©NTB)