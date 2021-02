utenriks

Studien, som er utført blant 9.000 helsearbeidere ved Israels største sykehus, er omtalt i siste utgave av legetidsskriftet Lancet.

7.000 helsearbeiderne ved Sheba-sykehuset mottok én dose av Pfizer/Biontech-vaksinen, mens de resterende 2.000 ikke fikk vaksine.

Vaksinen viste seg å være 47 prosent effektiv de første to ukene etter at den ble gitt, mens effektiviteten økte til 85 prosent i løpet av de neste to ukene.

