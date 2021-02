Studie: Psykisk syke blir oversett i vaksinasjonsstrategi

utenriks

Forskerne i studien advarer samtidig mot at denne gruppen mennesker også har økt risiko for å dø av covid-19.

Studien har gransket 20 europeiske land. Der kommer det fram at bare Nederland, Storbritannia, Tyskland og Danmark erkjenner alvorlig psykisk sykdom som en høyrisiko medisinsk tilstand, og har gjort spesielle bestemmelser for vaksinering av denne pasientgruppen.

Gruppen ignoreres helt i de fleste vaksinasjonsplanene i de andre landene.

Hvis du har en psykiatrisk lidelse øker risikoen for koronainfeksjon med 65 prosent, ifølge studien. Den viser også at alvorlig psykisk syke pasienter har opptil dobbelt så stor sannsynlighet for å dø av det.

Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet Psychiatry.

(©NTB)