Ett år siden første koronadødsfall i Italia

Det første dødsfallet fant sted i byen Vo 21. februar 2020. Det var en 77 år gammel pensjonert taktekker som mistet livet.

Søndag ble det plantet et tre til minne om mannen. Gudstjenester og kransenedleggelser til minne om virusets ofre ble også gjennomført flere steder i landet.

– Total panikk

Et minnesmerke ble avduket i Codogno i Lombardia-regionen, byen der det første tilfellet i vesten som ikke kunne spores tilbake til Asia, ble oppdaget.

Monumentet består av tre stålpilarer. Disse representerer motstandsdyktighet, samhold og ny start. En krans ble lagt ned, og byens innbyggere sto i stillhet for å minnes de døde.

– Panikk, total panikk, sa Codogno-innbygger Rosaria Sanna om hvordan hun opplevde starten av pandemien.

– Jeg er fortsatt redd, fordi det er ikke over ennå, la hun til.

Nesten 3 millioner tilfeller

I Europa har kun Storbritannia meldt om flere døde enn Italia. Eksperter antar også at mange døde aldri ble testet for viruset i Italia, og at de reelle dødstallene kan være langt høyere.

Det var særlig Lombardia og andre regioner i Nord-Italia som ble hardest rammet i pandemiens første bølge i Italia våren 2020.

Gjennom høsten har høye smittetall stadig blitt stadig registrert over hele landet, tross strenge tiltak og flere portforbud.

Det totale antallet smittetilfeller har nå nådd 2,9 millioner.

Engelsk variant

Et nytt oppsving i smittetallene knyttes delvis til spredning av den muterte engelske koronavarianten, som ansees som mer smittsom.

– Selvfølgelig er jeg bekymret, sier virusspesialist Massimo Galli til Roma-avisen Il Messaggero.

– For å være ærlig så peker tallene på en økning i antallet tilfeller, understreker han.

Italienske myndigheter hevet onsdag farenivået for ytterligere tre regioner fra gult til oransje. Ni av Italias 20 regioner har nå oransje farenivå, som innebærer inngripende restriksjoner på reiser til andre regioner og stenging av barer og restauranter.

