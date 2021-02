utenriks

Til tross for det, tror Fauci at livet kan begynne å vende tilbake til det normale i løpet av høsten eller vinteren.

– Det er mulig at det er tilfellet, sa Fauci, som leder National Institute of Allergy and Infectious Diseases, til CNN.

– Hvis du kombinerer vaksinering av de fleste innbyggerne i landet med å få smittespredningen ned på et veldig, veldig lavt nivå, da tror jeg vi for det meste kan si at munnbind ikke er nødvendig, fortsatte han.

(©NTB)