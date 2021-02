Israelske data viser svært effektiv Pfizer-vaksine

utenriks

Vaksinen har vist seg 99 prosent effektiv for å hindre innleggelse på sykehus, alvorlig sykdom og død to uker etter at den andre dosen er satt.

Israel er det første landet i verden som på overbevisende måte demonstrerer effekten av vaksinen. Nesten halvparten av landets befolkning er vaksinert, langt mer enn noe annet land i verden.

Dataene viser at vaksinen var 91,9 prosent effektiv mot smitte en uke etter andre dose, og 95 til 96 prosent effektiv mot alvorlig sykdom og død.

To uker etter andre dose var vaksinen 95,8 prosent effektiv mot smitte, og 98,9 til 99,1 prosent effektiv mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død.

