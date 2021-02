Johnson lover vaksine til alle før august

utenriks

– Vi har nå som mål å tilby vaksinedoser til alle voksne før juli er over, noe som vil hjelpe oss med å beskytte de mest sårbare raskere, og kunne ta ytterligere skritt for å lette på noen av restriksjonene som er innført, sier Johnson.

Over 17 millioner personer i Storbritannia har fått sin første vaksinedose. Det er nesten hver tredje voksne i landet.

Alle voksne over 50 år, og folk med underliggende helsetilstand, skal få tilbud om vaksine før 15. april, ifølge regjeringens tidsplan.

Mandag skal Johnson legge fram veikartet for den første lettelsen av nedstengingen i landet. Det ventes at dette blant annet vil åpne for visse private utendørssamlinger av folk og at sykehjemsbeboere kan få besøk av enkeltpersoner.

