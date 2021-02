utenriks

Seif Bamporiki (49) var koordinator for partiet Rwandas nasjonalkongress (RNC). Han ble drept mens han leverte møbler i det sterkt belastede nabolaget Nyanga.

Bamporikis parti kaller drapet for en likvidering, og en talsmann sier at metoden ligner de som tidligere er blitt brukt for å gjennomføre politisk motiverte drap i Sør-Afrika.

For sju år siden ble Rwandas tidligere etterretningssjef Patrick Karegeya kvalt på hotellrommet sitt.

