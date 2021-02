Danmarks statsminister om gjenåpning: – En kalkulert risiko

utenriks

Statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ble onsdag enige med SF, De Radikale og Enhedslisten om at tiden er inne for å lempe på koronarestriksjonene. De nåværende koronatiltakene i Danmark utløper denne uka, og lettelsene vil derfor skje fra 1. mars. De borgerlige gikk ut av forhandlingene tirsdag kveld.

– Pandemien setter vår tålmodighet på prøve, og til en økende grad samholdet vårt, sa Frederiksen i en tale onsdag kveld.

Frederiksen sier hun vil diskutere lettelsene med samtlige partier i nasjonalforsamlingen.

– Vi er enige om formålet: Danmark skal gjenåpnes helt, sa statsministeren.

– Det er en kalkulert risiko, sier hun.

Butikker og kultur

Butikkene under 5.000 kvadratmeter får gjenåpne, med strenge smittevernkrav, men gjenåpningen gjelder ikke butikker på kjøpesentre, som fortsatt må holde stengt.

Butikker på over 5.000 kvadratmeter får også holde åpent, men må slippe inn et begrenset antall kunder om gangen.

Utendørs kulturinstitusjoner får gjenåpne, men med krav om negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

På pressekonferansen fikk statsministeren spørsmål om å tillate tilskuere på fotballkamper.

– Vi er ikke redde for den enkelte stadion eller den enkelte restaurant. Det er den samlede samfunnsaktiviteten som vi må ha under kontroll, ellers kan vi ikke åpne opp alt, sa Frederiksen.

Idrett

Utendørs idrett og foreningsvirksomhet får også starte opp igjen, og grensen for antall deltakere heves fra 5 til 25.

Elevene i barne- og ungdomsskolen i Vest- og Nordjylland kan vende tilbake til skolebenken alt mandag. Det samme kan elevene i de videregående skolene i disse delene av landet.

Gjenåpningen av skolene varierer ellers fra region til region, avhengig av smittesituasjonen. Men planen er at alle videregående skoler og høgskoler kan gjenåpne fra midten av mars.

Usikre elementer

Helseminister Magnus Heunicke understreker at beslutningen om å starte gjenåpning er tatt i samråd med helsefaglige eksperter, men at ting kan endre seg raskt.

– Det er en rekke usikre elementer i beregningene. Det har vi vært åpne om. Skulle det vise seg at det er rom for ytterligere åpning, så er vi klare til å diskutere det med partiene, sier han.

Enhedslisten skulle gjerne ha åpnet mer opp, men forstår at det er nødvendig å holde igjen.

– Vi ville gjerne åpne mer, men blir nødt til å ta hensyn til at smitten ikke blusser voldsomt opp og risikoen for at helsevesenet blir overbelastet, tvitrer partiets talsperson Mai Villadsen.

Opposisjonen ute

De borgerlige opposisjonspartiene ønsket også å åpne mer, men fikk ikke gjennomslag for det og gikk ut av forhandlingene tirsdag kveld. Partiene sier de ble bedt om å forlate møtet.

– Vi har sittet i diskusjoner med regjeringen i over seks timer og lagt fram våre synspunkter, men har fått beskjed om at de ikke er på linje med regjeringens syn. Vi vil åpne mer. Derfor ble vi oppmuntret til å gå, sier Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen.

Regjeringen avviser at opposisjonspartiene ble bedt om å gå og sier at blant annet Venstre selv valgte å forlate forhandlingene. Også Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige forlot forhandlingsbordet tirsdag kveld. Alternativet ble sittende, men trakk seg onsdag formiddag.

Det er registrert 2.345 koronarelaterte dødsfall i Danmark, der drøyt 209.000 har fått påvist smitte. Landet har dermed 40 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, nesten fire ganger så mange som Norge, som har elleve.

