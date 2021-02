De første dosene med Covax-vaksine framme i Ghana

utenriks

Forsendelsen med 600.000 doser av AstraZeneca-vaksinen har ankommet det vestafrikanske landet, ifølge Unicef og nyhetsbyrået Reuters.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Unicef bidrar til å distribuere vaksinedoser mot korona gratis til fattige land. I tillegg har USA, Tyskland og EU tidligere opplyst at de vil gi betydelig støtte til vaksinesamarbeidet Covax, for å sikre at også fattige land får tilgang til koronavaksine. Også Norge bidrar i samarbeidet.

Covax har tidligere sagt at de vil levere to milliarder doser covid-19-vaksiner globalt innen utgangen av 2021.

(©NTB)