Venezuela ber EUs ambassadør forlate landet innen 72 timer

EUs utenriksministre ble mandag enige om å sanksjonere ytterligere 19 venezuelanere som anklages for menneskerettsovergrep og for å undergrave demokratiet. Dermed er totalt 55 medlemmer av Maduros regime gjenstand for EU-sanksjoner i form av sperring av kontoer og reiseforbud.

– I dag besluttet president Nicolás Maduro å erklære Isabel Brilhante som persona non grata, sier utenriksminister Jorge Arreaza onsdag.

Venezuelas nasjonalforsamling ba dagen før regjeringen utvise EU-ambassadør Pedrosa.

Nasjonalforsamlingen er kontrollert av president Nicolas Maduros' parti.

EU innførte de nye sanksjonene etter å ha avvist valget i desember som ga Maduro total kontroll over parlamentet etter en boikott fra opposisjonen. Valgresultatet er verken anerkjent av EU eller USA.

Blant dem som er ilagt sanksjoner, er to medlemmer av nasjonalforsamlingen, guvernøren i delstaten Zulia, lederen for de væpnede styrkene og tre medlemmer av Venezuelas valgråd.

Arrazea beskriver de europeiske tiltakene som ulovlige.

– Forhåpentligvis vil det bli refleksjon i EU, forhåpentligvis vil vi være i stand til å bygge bruer av forståelse, av dialog, forhåpentligvis vil de lære seg å respektere, sier utenriksministeren.

Etter EUs forrige sanksjonsrunde i fjor fikk Brilhante Pedrosa også beskjed om å komme seg ut av landet innen 72 timer. Da fristen utløp, trakk regjeringen kravet.

