utenriks

Opplysningene kan tyde på at Navalnyj har begynt å sone dommen på over to år i en arbeidsleir.

Navalnyjs advokat Olga Mikhajlova sier at forsvarsteamet ikke vet hvor han befinner seg.

– De har ikke fortalt noen hvor han er blitt sendt, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Heller ikke Navalnyjs familie skal ha blitt informert.

(©NTB)