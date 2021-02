FDAs rådgivere gir Johnson & Johnson-vaksinen grønt lys

utenriks

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA er ventet å raskt følge anbefalingene, og en godkjenning kan komme så snart som lørdag, ifølge New York Times.

Etter en dag med diskusjoner, stemte FDA-rådgiveren enstemmig for at fordelene ved vaksinen oppveier risikoen for voksne.

Det blir den tredje covid-19-vaksinen som får nødgodkjenning i USA. Så snart vaksinen er godkjent, kan fem millioner doser være klar så tidlig som mandag,

Vaksinen til Johnson & Johnson, som det kun trengs én dose av, gir effektiv beskyttelse mot korona, kunngjorde FDA onsdag. Vaksinen ses som et enklere og effektivt middel i kampen mot koronapandemien i landet.

(©NTB)