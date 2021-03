Amerikansk far og sønn utlevert til Japan – skal ha hjulpet Ghosn å rømme

utenriks

Rettsstriden om utleveringen har pågått i flere måneder. Michael Taylor og hans sønn Peter Taylor klarte imidlertid ikke å stanse en utlevering til Japan.

De anklages for å ha smuglet Ghosn ut av landet i 2019 mens den tidligere toppsjefen ventet på å bli stilt for retten for korrupsjon og skatteunndragelser. Etter at han ble løslatt mot kausjon, dukket Ghosn uventet opp i Libanon, et land som ikke har utleveringsavtale med Japan.

De to mennene fra Massachusetts ble pågrepet i mai og har fram til nå sittet fengslet i en Boston-forstad. Deres advokat Paul Kelly bekrefter at utleveringen fant sted mandag.

