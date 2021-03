Helsetopp i Stockholm erklærer en tredje koronabølge

utenriks

For tredje uke på rad opplever region Stockholm en økning på omtrent 25 prosent. Det tilsvarer en fordobling i antallet konstaterte tilfeller de siste tre ukene.

– Dermed kan vi konstatere at vi har en tredje bølge av smittespredning her, og den er her nå, sier regionens helse- og sykehusdirektør Johan Bratt.

Han konstaterer også at tallene har begynt å stige igjen på et tidspunkt da smittetallene allerede var høye, og at den nedgangen man så i antall pasienter som trengte behandling etter nyttår, er brutt.

– Jeg ser veldig alvorlig på situasjonen. Vi vil ikke se en utvikling der behovet for sykehusbehandling øker kraftig, sier han.

