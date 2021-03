Danmark og Østerrike inngår «vaksineallianse» med Israel

utenriks

De tre landene skal opprette et «forsknings- og utviklingsfond», opplyste Israels statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse i Jerusalem torsdag.

Sammen med ham var Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Østerrikes Sebastian Kurz.

Trioen skal sette i gang med en «felles innsats for felles produksjon av fremtidige vaksiner», sa Netanyahu.

Testing og sekvensering

Hva det konkret innebærer, er uklart, men Kurz sier de sammen skal investere i produksjonsanlegg i Europa og Israel for å øke vaksineleveransene.

– Vi er enige om at vi blir nødt til å intensivere samarbeidet globalt, for covid-19 forsvinner ikke, sier Frederiksen.

I tillegg til opprettelsen av et forsknings- og utviklingsfond, skal de tre landene intensivere samarbeidet om testing og sekvensering av covid-19-prøver. I trioens partnerskap inngår det «som hvert land nå kan» om vaksineproduksjon, ifølge Frederiksen.

Valgkamp

Den sosialdemokratiske regjeringssjefen avviser at hun er blitt brukt som del av Netanyahus valgkamp under besøket i Israel, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

– At det er valgkamp i et land vi samarbeider med, er et vilkår i et demokrati. Det betyr ikke at vi ikke kan samarbeide med det landet, sier hun og påpeker at Israel er i front når det gjelder vaksinering.

Israel holder valg på ny nasjonalforsamling 23. mars, det fjerde på to år. Valget holdes som følge av at koalisjonen mellom Netanyahu og hans bitre rival Benny Gantz brøt sammen.

Frustrasjon i EU

– Det er en spesiell dag når to dynamiske europeiske ledere samles i Jerusalem for å diskutere sammen hvordan vi kan fortsette kampen mot covid, sa Netanyahu.

Mens Israel har kommet svært langt i vaksineringen av sin befolkning, har EU-land som Østerrike og Danmark vært frustrert over at det ikke går fort nok i Europa.

Konservative Kurz sa før avreise at Østerrike ikke lenger kan feste all sin lit til at Brussel skal forsyne dem med vaksiner. Frederiksen avviser på sin side at Danmarks samarbeid med Israel signaliserer noe brudd i samarbeidet med EU.

Torsdag presiserte Kurz at han både ønsker samarbeid med EU og med resten av verden.

Kritikere

Kurz og Frederiksens Israels-besøk har fått mye oppmerksomhet i EU.

Frankrikes utenriksdepartement rettet torsdag kritikk mot EU-land som velger å finne løsninger utenom det europeiske samarbeidet.

– Den mest effektive løsningen for å møte vårt vaksinebehov, må forbli innenfor det europeiske rammeverket. Det er dette som garanterer solidaritet mellom medlemslandene, noe som er mer prekært enn noensinne, heter det i uttalelsen.

Kritikerne påpeker at selv om Israel har kommet mye lenger i vaksineringen enn EU, så har landet verken utviklet eller produsert vaksiner selv.

Men Israel var raskt ute med å godkjenne Pfizer-Biontechs vaksine og startet massevaksinering i desember. Israel sikret seg store leveranser i bytte mot biomedisinske data om vaksinens virkninger.

Så langt er minst én av to anbefalte vaksinedoser gitt til over halvparten av Israels 9 millioner statsborgere.

