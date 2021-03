Ny Nord-Irland-krangel mellom EU og Storbritannia

utenriks

– Dette er andre gang den britiske regjeringen vil bryte internasjonal lov, sier EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic i en uttalelse.

Han henviser til et tidligere forsøk fra London på å forbigå deler av brexitavtalen som ble inngått i januar 2020. Det forsøket ble til slutt skrinlagt av britene.

Sefcovic kaller den britiske handlemåten skuffende og sier Brussel ikke ble informert på forhånd, slik traktaten krever. Det er nedfelt spesielle regler for Nord-Irland i avtalen, for å hindre at det ble opprettet en såkalt hard grense mellom det britiske territoriet og resten av Irland.

– EU-kommisjonen vil svare på denne utviklingen i tråd med de juridiske mulighetene som er nedfelt i avtalen, sa han før han skulle ta opp saken med Storbritannias brexit-minister David Frost senere onsdag kveld.

Forsvarer beslutningen

Etter samtalen sendte den britiske regjeringen ut en uttalelse der den forsvarer beslutningen om å utsette kontroll av mat og jordbruksprodukter som sendes til Nord-Irland fram til oktober.

Endringen ble gjort for å hjelpe næringslivet til å tilpasse seg, heter det i en uttalelse fra en talsmann for regjeringen i London.

– Lord Frost forklarte at tiltakene som ble kunngjort i dag, etter å ha varslet EU-kommisjonen på embetsmannsnivå tidligere denne uken, var midlertidige tekniske skritt, som i stor grad er en fortsettelse av eksisterende tiltak, for å gi mer tid til næringslivet, som supermarkeder og godsdistributører, til å tilpasse og implementere de nye kravene, sa talsmannen.

Denne midlertidige løsningen trengs for å gi rom for konstruktive samtaler uten at dagliglivet for folk i Nord-Irland blir berørt de neste ukene, forklarte Frost i telefonsamtalen med Sefcovic.

Frost og Sefcovic vil fortsatt holde tett kontakt, heter det i uttalelsen.

Grensekontroll

Den særskilte protokollen for Nord-Irland er laget for å unngå en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland etter at britene forlot EUs indre marked 31. desember.

Ordningen skulle ha til hensikt å holde den politisk sensitive grensen åpen, men kontroll av varer har allerede ført til forsinkelser og til og med angrep mot tollere.

Næringslivet i Nord-Irland har bedt om en forlengelse av unntaksperioden for å unngå en plutselig økning i byråkrati knyttet til protokollen.

Den irske regjeringen deler EUs syn og har kalt britenes ensidige avgjørelse «svært lite hjelpsom», skriver det britiske nyhetsbyrået PA.

