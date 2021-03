Ny valglovgivning vedtatt i underhuset i Kongressen

utenriks

Forslaget vil være den største overhalingen av amerikansk valglovgivning på en generasjon, og den ble vedtatt tross enstemmig motstand fra republikanerne i Representantenes hus.

Blir den godkjent i Senatet, kan lovendringen få konsekvenser for nesten alle ledd av valgprosessen i USA.

Endringen vil blant annet innebære nye prosedyrer for inndeling av velgerdistrikt, redusere hindringer som fratar velgere muligheten til å stemme, og bidra til åpenhet rundt donasjoner til politikere og partier.

Velgerundertrykkelse

Forslaget legges fram etter at republikanere har diskutert endringer av valglovene i kjølvannet av tidligere president Donald Trumps anklager om fusk i fjorårets presidentvalg.

– Loven vil sette en stopper for velgerundertrykkelsen som vi ser blir diskutert akkurat nå, sier den demokratiske kongressrepresentanten Nikema Williams.

Kan blokkere

Utfallet av behandlingen i Senatet er uklar ettersom republikanerne trolig kan blokkere forslaget. Republikanerne ser loven som mulighet til føderal innblanding i delstatenes selvstendighet.

– Demokratene forsøker å utnytte sin knappe majoritet til å få gjennom lover som ikke sikrer dem velgernes tillit, men for å sørge for at de ikke mister flere plasser i neste valg, sa republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, tirsdag.

